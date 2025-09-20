Journées européennes du patrimoine au Château de Saint-Jean de Beauregard Château de Saint-Jean de Beauregard Saint-Jean-de-Beauregard

Journées européennes du patrimoine au Château de Saint-Jean de Beauregard Château de Saint-Jean de Beauregard Saint-Jean-de-Beauregard samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine au Château de Saint-Jean de Beauregard Château de Saint-Jean de Beauregard Saint-Jean-de-Beauregard 20 et 21 septembre

Venez découvrir un aspect méconnu du Château. Les visites guidées de l’intérieur du Château seront l’occasion de tomber sous le charme de sa décoration remarquablement préservée.

**Journées européennes du patrimoine**

**Rendez-vous les 20 et 21 septembre 2025**

Restaurée et entretenue avec passion par ses propriétaires, cette propriété familiale a conservé tout le charme et l’authenticité de son environnement du XVIIe siècle : un château meublé et toujours habité, le plus grand pigeonnier d’Ile-de-France et un étonnant potager fleuri unique par sa diversité végétale et classé Jardin Remarquable. Chaque année, les Journées Européennes du Patrimoine permettent aux visiteurs de découvrir un aspect méconnu du Château.

Les visites guidées de l’intérieur du Château seront l’occasion de tomber sous le charme de sa décoration remarquablement préservée et des mises en scène florales réalisées avec les fleurs du jardin. Enfin, le potager fleuri se révèlera dans toute sa générosité automnale avec ses collections de légumes rares, de dahlias et d’arbres fruitiers centenaires.

À quelques pas de Paris, tout l’art de vivre au Grand Siècle dans la douceur des derniers beaux jours…

***

**Informations pratiques**

**Dates et horaires**

* Samedi 20 septembre 2025 : fermé le matin. Ouverture du Domaine de 14h à 18h.

* Dimanche 21 septembre 2025 : ouverture du Domaine de 10h à 18h.

Sans réservation.

**Services**

– Restauration sur place : Maison Félicien

À retrouver dans le barnum situé face au Château.

Réservation des menus par email à cette adresse : [annepascaleguillaume@gmail.com](mailto:annepascaleguillaume@gmail.com)

– Parking gratuit

– Chiens tenus en laisse acceptés

**Tarifs (Attention CB non acceptée)**

Les monuments historiques privés sont heureux d’offrir la gratuité jusqu’à 18 ans.

Normal : 8€ –> Accès libre au parc, au pigeonnier et au jardin potager

Réduit : 6€ (Étudiants, personnes handicapées et familles nombreuses sur présentation d’un justificatif, groupes sur réservation préalable uniquement).

Supplément de 2€ pour la visite guidée de l’intérieur du Château et du pigeonnier : la visite du Château n’est pas possible sans l’achat d’un billet d’entrée pour le parc.

**Billetterie sur place** : espèces, chèques, chèques-vacances (cartes bancaires non acceptées).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00.000+02:00

1



Château de Saint-Jean de Beauregard Rue du Château 91940 SAINT-JEAN DE BEAUREGARD Saint-Jean-de-Beauregard 91940 Essonne