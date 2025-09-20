Journées Européennes du Patrimoine au Château de Saint-Pois Saint-Pois

Journées Européennes du Patrimoine au Château de Saint-Pois Saint-Pois samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine au Château de Saint-Pois

Le chateau Saint-Pois Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Thème Une journée au XVIIIe siècle.

Entrée libre et gratuite.

À l’occasion des JEP 2025, le Château de Saint-Pois propose un véritable voyage dans le temps, à la découverte de la vie au XVIIIe siècle.

• Visite immersive ouverture exceptionnelle de plusieurs pièces du château, avec un parcours enrichi par rapport à l’an dernier.

• Ambiance historique bénévoles costumés pour incarner les habitants du château ; visiteurs invités à se joindre à eux en venant eux aussi en costume d’époque.

Programme de la journée

Salon de thé dès 10h30.

Initiation à la danse folklorique 15h 16h.

Concert et bal de clôture 17h 18h. .

Le chateau Saint-Pois 50670 Manche Normandie +33 9 75 54 11 15 contact@chateaudesaintpois.com

English : Journées Européennes du Patrimoine au Château de Saint-Pois

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Château de Saint-Pois Saint-Pois a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Villedieu-les-Poêles