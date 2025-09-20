Journées Européennes du Patrimoine au Château de Saint-Pois Saint-Pois
Journées Européennes du Patrimoine au Château de Saint-Pois Saint-Pois samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine au Château de Saint-Pois
Le chateau Saint-Pois Manche
Thème Une journée au XVIIIe siècle.
Entrée libre et gratuite.
À l’occasion des JEP 2025, le Château de Saint-Pois propose un véritable voyage dans le temps, à la découverte de la vie au XVIIIe siècle.
• Visite immersive ouverture exceptionnelle de plusieurs pièces du château, avec un parcours enrichi par rapport à l’an dernier.
• Ambiance historique bénévoles costumés pour incarner les habitants du château ; visiteurs invités à se joindre à eux en venant eux aussi en costume d’époque.
Programme de la journée
Salon de thé dès 10h30.
Initiation à la danse folklorique 15h 16h.
Concert et bal de clôture 17h 18h. .
Le chateau Saint-Pois 50670 Manche Normandie +33 9 75 54 11 15 contact@chateaudesaintpois.com
