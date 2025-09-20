Journées Européennes du Patrimoine au Château de Sully Sully-sur-Loire
Journées Européennes du Patrimoine au Château de Sully Sully-sur-Loire samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine au Château de Sully
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Avec un tarif réduit à 5€ pour tous (gratuit pour les moins de 6 ans), poussez les portes de ce château vieux de 6 siècles, entre richesse des collections du château, histoire de France, visites insolites et animations ; venez rencontrer nos épéistes de la Renaissance présents tout le week-end !
Avec un tarif réduit à 5€ pour tous (gratuit pour les moins de 6 ans), poussez les portes de ce château vieux de 6 siècles, entre richesse des collections du château, histoire de France, visites insolites et animations ; participez à nos Journées Européennes du Patrimoine placées sous le signe des épéistes de la Renaissance cette année.
Au programme
– Visites insolites de la Tour de Verrine 10h15, 11h et 11h45
– Une salle d’armes à ciel ouvert démonstrations Une quinzaine d’épéistes de la Renaissance vous attendent pour des démonstrations de combats dans une salle d’armes à ciel ouvert.
– Des initiations au combat à l’épée grâce à nos épéistes
– Faire parler la poudre … des démonstrations de tirs
– Des saynètes théâtralisées à l’intérieur
Animations par la cie Cyclone. 5 .
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 36 86
English :
With a reduced rate of 5? for all (free for children under 6), push open the doors of this 6-century-old château, where you’ll find a wealth of collections, French history, unusual tours and entertainment. Come and meet our Renaissance swordsmen, who’ll be on hand all weekend!
German :
Mit einem ermäßigten Preis von 5? für alle (kostenlos für Kinder unter 6 Jahren), öffnen Sie die Türen dieses 6 Jahrhunderte alten Schlosses, zwischen den reichen Sammlungen des Schlosses, der Geschichte Frankreichs, ungewöhnlichen Besichtigungen und Animationen; treffen Sie unsere Schwertkämpfer aus der Renaissance, die das ganze Wochenende über anwesend sind!
Italiano :
Con una tariffa ridotta di 5? per tutti (gratis per i minori di 6 anni), potrete esplorare questo castello di 6 secoli e scoprire le sue ricche collezioni, la storia francese, le visite e gli eventi insoliti. Venite a conoscere i nostri spadaccini rinascimentali, che saranno a disposizione per tutto il weekend!
Espanol :
Con una tarifa reducida de 5? para todos (gratis para los menores de 6 años), podrá explorar este castillo de 6 siglos de antigüedad y descubrir sus ricas colecciones, su historia francesa, sus visitas insólitas y sus eventos… ¡Venga a conocer a nuestros espadachines renacentistas, que estarán presentes todo el fin de semana!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Château de Sully Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-18 par ADRT45