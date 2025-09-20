Journées Européennes du Patrimoine au Château de Sully Sully-sur-Loire

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Dimanche 2025-09-20 10:00:00

2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Avec un tarif réduit à 5€ pour tous (gratuit pour les moins de 6 ans), poussez les portes de ce château vieux de 6 siècles, entre richesse des collections du château, histoire de France, visites insolites et animations ; venez rencontrer nos épéistes de la Renaissance présents tout le week-end !

Avec un tarif réduit à 5€ pour tous (gratuit pour les moins de 6 ans), poussez les portes de ce château vieux de 6 siècles, entre richesse des collections du château, histoire de France, visites insolites et animations ; participez à nos Journées Européennes du Patrimoine placées sous le signe des épéistes de la Renaissance cette année.

Au programme

– Visites insolites de la Tour de Verrine 10h15, 11h et 11h45

– Une salle d’armes à ciel ouvert démonstrations Une quinzaine d’épéistes de la Renaissance vous attendent pour des démonstrations de combats dans une salle d’armes à ciel ouvert.

– Des initiations au combat à l’épée grâce à nos épéistes

– Faire parler la poudre … des démonstrations de tirs

– Des saynètes théâtralisées à l’intérieur

Animations par la cie Cyclone. 5 .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 36 86

English:

With a reduced rate of 5€ for all (free for children under 6), push open the doors of this 6-century-old château, where you'll find a wealth of collections, French history, unusual tours and entertainment. Come and meet our Renaissance swordsmen, who'll be on hand all weekend!

German:

Mit einem ermäßigten Preis von 5€ für alle (kostenlos für Kinder unter 6 Jahren), öffnen Sie die Türen dieses 6 Jahrhunderte alten Schlosses, zwischen den reichen Sammlungen des Schlosses, der Geschichte Frankreichs, ungewöhnlichen Besichtigungen und Animationen; treffen Sie unsere Schwertkämpfer aus der Renaissance, die das ganze Wochenende über anwesend sind!

Italiano:

Con una tariffa ridotta di 5€ per tutti (gratis per i minori di 6 anni), potrete esplorare questo castello di 6 secoli e scoprire le sue ricche collezioni, la storia francese, le visite e gli eventi insoliti. Venite a conoscere i nostri spadaccini rinascimentali, che saranno a disposizione per tutto il weekend!

Espanol:

Con una tarifa reducida de 5€ para todos (gratis para los menores de 6 años), podrá explorar este castillo de 6 siglos de antigüedad y descubrir sus ricas colecciones, su historia francesa, sus visitas insólitas y sus eventos… ¡Venga a conocer a nuestros espadachines renacentistas, que estarán presentes todo el fin de semana!

