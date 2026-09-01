Journées Européennes du Patrimoine au Château de Tanlay Château de Tanlay Tanlay

Informations pratiques

Tanlay

Journées Européennes du Patrimoine au Château de Tanlay

Château de Tanlay 2 Grande Rue Basse Tanlay Yonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Les Journées Européennes du Patrimoine s’installent au château de Tanlay ! Venez découvrir le château lors d’une visite guidée, ainsi que les travaux de restauration des écuries. Profitez également de nombreuses activités : initiation au tir à l’arc et à la taille de pierre pour les enfants, ainsi que de divers stands de petite restauration (barbes à papa, crêpes, etc.). .

Château de Tanlay 2 Grande Rue Basse Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 70 61

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English : Journées Européennes du Patrimoine au Château de Tanlay

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Château de Tanlay Tanlay a été mis à jour le 2026-09-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)