Journées Européennes du Patrimoine au Château de Tanlay Château de Tanlay Tanlay
samedi 19 septembre 2026 · Château de Tanlay · Tanlay
Informations pratiques
Tanlay
Journées Européennes du Patrimoine au Château de Tanlay
Château de Tanlay 2 Grande Rue Basse Tanlay Yonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Les Journées Européennes du Patrimoine s’installent au château de Tanlay ! Venez découvrir le château lors d’une visite guidée, ainsi que les travaux de restauration des écuries. Profitez également de nombreuses activités : initiation au tir à l’arc et à la taille de pierre pour les enfants, ainsi que de divers stands de petite restauration (barbes à papa, crêpes, etc.). .
Château de Tanlay 2 Grande Rue Basse Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 70 61
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English : Journées Européennes du Patrimoine au Château de Tanlay
L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Château de Tanlay Tanlay a été mis à jour le 2026-09-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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