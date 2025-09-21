Journées Européennes du Patrimoine, au Château de Viven Viven

Journées Européennes du Patrimoine, au Château de Viven Viven dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine, au Château de Viven

921 chemin du Château Viven Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Rebâti au XVIIe siècle par le Baron d’Arros de Viven sur des vestiges de châteaux forts, le château a été modernisé durant le XVIIIe siècle. Les jardins dominent la vallée de Luy de France, et contiennent 13 ambiances dont le théâtre de verdure. Venez découvrir dans le cadre de visites libres ou guidées, les jardins du château de Viven.

10h30 et 15h30 visites commentées et guidées des jardins du château de Viven (sur réservation). Visites libres des jardins avec documents.

Expositions d’œuvres de Jacques Roux et de Juliette de Gelas.

Possibilité de pique-niquer sous les ombrages avec tables et chaises. .

921 chemin du Château Viven 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 37 98 38 jardins@chateau-de-viven.com

English : Journées Européennes du Patrimoine, au Château de Viven

German : Journées Européennes du Patrimoine, au Château de Viven

Italiano :

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine, au Château de Viven

L’événement Journées Européennes du Patrimoine, au Château de Viven Viven a été mis à jour le 2025-09-05 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran