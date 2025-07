Journées européennes du patrimoine au château de Voltaire Ferney-Voltaire

Château de Ferney-Voltaire, Allée du château Ferney-Voltaire Ain

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez gratuitement, le temps d’un week-end, le château où Voltaire passa les vingt dernières années de sa vie.

Château de Ferney-Voltaire, Allée du château Ferney-Voltaire 01210 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 40 53 21 chateau-de-voltaire@monuments-nationaux.fr

English : European Heritage Days at Voltaire’s castle

Discover the castle where Voltaire spent the last twenty years of his life, free of charge for a weekend.

German : Europäische Tage des Kulturerbes im Schloss Voltaire

Entdecken Sie ein Wochenende lang kostenlos das Schloss, in dem Voltaire die letzten zwanzig Jahre seines Lebens verbrachte.

Italiano :

Durante un fine settimana, scoprite gratuitamente il castello dove Voltaire trascorse gli ultimi vent’anni della sua vita.

Espanol :

Durante un fin de semana, descubra gratuitamente el castillo donde Voltaire pasó los últimos veinte años de su vida.

L’événement Journées européennes du patrimoine au château de Voltaire Ferney-Voltaire a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme du Pays de Gex