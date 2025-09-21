Journées Européennes du Patrimoine au Château des Aix Les Aix Meillard

Découvrez l’Histoire au Château des Aix.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le majestueux Château des Aix, vous ouvre ses portes

Plongez dans le passé lors de visites guidées qui vous feront explorer les secrets de ce lieu exceptionnel.

Les Aix Château des Aix Meillard 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 75 84 86

English :

Discover history at Château des Aix.

On the occasion of the European Heritage Days, the majestic Château des Aix opens its doors to you

Immerse yourself in the past with guided tours that explore the secrets of this exceptional site.

German :

Entdecken Sie die Geschichte im Château des Aix.

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes öffnet das majestätische Château des Aix seine Türen für Sie

Tauchen Sie bei geführten Besichtigungen in die Vergangenheit ein und erkunden Sie die Geheimnisse dieses außergewöhnlichen Ortes.

Italiano :

Scoprite la storia al Castello di Aix.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il maestoso Château des Aix vi apre le porte

Fate un tuffo nel passato grazie alle visite guidate che vi faranno scoprire i segreti di questo sito eccezionale.

Espanol :

Descubra la historia en el Castillo de Aix.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el majestuoso Castillo de Aix le abre sus puertas

Sumérjase en el pasado gracias a las visitas guiadas que le ayudarán a explorar los secretos de este lugar excepcional.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Château des Aix Meillard a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme Val de Sioule