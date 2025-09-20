Journées Européennes du patrimoine au Château d’Oléron Le Château-d’Oléron
Esplanade de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-20 21:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Exposition de véhicules anciens, visites commentées, musique, food trucks et feu d’artifice
Esplanade de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 60 51
English : Heritage days at Château d’Oléron
Vintage vehicle exhibition, guided tours, music, food trucks and fireworks
German : Tage des Kulturerbes in Château d’Oléron
Oldtimer-Ausstellung, kommentierte Führungen, Musik, Food Trucks und Feuerwerk
Italiano :
Esposizione di veicoli d’epoca, visite guidate, musica, camioncini e fuochi d’artificio
Espanol : Jornadas del Patrimonio en el castillo de Oléron
Exposición de vehículos antiguos, visitas guiadas, música, food trucks y fuegos artificiales
