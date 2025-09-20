Journées européennes du patrimoine au Château fort de la fée Mélusine Saint-Jean-d’Angle

Journées européennes du patrimoine au Château fort de la fée Mélusine Saint-Jean-d’Angle samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine au Château fort de la fée Mélusine

2 route de Marennes Saint-Jean-d’Angle Charente-Maritime

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Profitez des journées européennes du patrimoine pour (re)découvrir le château de la fée Mélusine à Saint-Jean-d’Angle.

.

2 route de Marennes Saint-Jean-d’Angle 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 76 03 chateausaintjeandangle@gmail.com

English : European Heritage Days at the Castle of the Fairy Melusine

Take advantage of the European Heritage Days to discover the Château de la Fée Mélusine in Saint-Jean-d’Angle.

German : Europäische Tage des Kulturerbes auf der Burg der Fee Melusine

Nutzen Sie die Europäischen Tage des Kulturerbes, um das Schloss der Fee Melusine in Saint-Jean-d’Angle zu entdecken.

Italiano :

Approfittate delle Giornate Europee del Patrimonio per (ri)scoprire il Château de la Fée Mélusine a Saint-Jean-d’Angle.

Espanol :

Aproveche las Jornadas Europeas del Patrimonio para (re)descubrir el castillo de la Fée Mélusine, en Saint-Jean-d’Angle.

L’événement Journées européennes du patrimoine au Château fort de la fée Mélusine Saint-Jean-d’Angle a été mis à jour le 2025-08-16 par Office de Tourisme Rochefort Océan