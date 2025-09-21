Journées Européennes du Patrimoine au Château Pergaud-visite guidée Allex

395 allee de pergaud Allex Drôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Visite guidée de la Ferme-école du 19 ème siècle. Le thème de 2025 « Patrimoine architectural » vise à mettre en lumière les réalisations artistiques et techniques de l’architecture..

395 allee de pergaud Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes allo@lepergo.org

English :

Guided tour of the 19th-century school farm. The 2025 theme « Architectural Heritage » aims to highlight the artistic and technical achievements of architecture…

German :

Geführter Rundgang durch den Schulbauernhof aus dem 19. Das Thema des Jahres 2025 « Architektonisches Erbe » zielt darauf ab, die künstlerischen und technischen Errungenschaften der Architektur…

Italiano :

Visita guidata alla fattoria scolastica del XIX secolo. Il tema 2025 « Patrimonio architettonico » mira a mettere in luce le realizzazioni artistiche e tecniche dell’architettura…

Espanol :

Visita guiada a la granja escuela del siglo XIX. El tema de 2025 « Patrimonio arquitectónico » pretende poner de relieve los logros artísticos y técnicos de la arquitectura…

