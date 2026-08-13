Journées européennes du patrimoine au Château Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley
samedi 19 septembre 2026 · Bissy-sur-Fley
Informations pratiques
Bissy-sur-Fley
Journées européennes du patrimoine au Château Pontus de Tyard
Château de Pontus de tyard Bissy-sur-Fley Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le Château Pontus de Tyard sera ouvert en visite libre. Visites guidées le samedi et le dimanche après-midi, exposition de peintures et dégustation des vins du château conservatoire de cépages anciens et chardonnay. .
Château de Pontus de tyard Bissy-sur-Fley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 25 45 presidence@pontus-de-tyard.com
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L’événement Journées européennes du patrimoine au Château Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley a été mis à jour le 2026-08-13 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II