Informations pratiques

Bissy-sur-Fley

Journées européennes du patrimoine au Château Pontus de Tyard

Château de Pontus de tyard Bissy-sur-Fley Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le Château Pontus de Tyard sera ouvert en visite libre. Visites guidées le samedi et le dimanche après-midi, exposition de peintures et dégustation des vins du château conservatoire de cépages anciens et chardonnay. .

Château de Pontus de tyard Bissy-sur-Fley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 25 45 presidence@pontus-de-tyard.com

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine au Château Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley a été mis à jour le 2026-08-13 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II