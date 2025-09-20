Journées Européennes du Patrimoine au Château Château de Treffort Val-Revermont

Château de Treffort 2 Place des Tilleuls Val-Revermont Ain

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Journées Européennes du Patrimoine 20 & 21 septembre 2025

Le Château de Treffort vous ouvre ses portes pour un week-end de découvertes autour de l’architecture et du patrimoine

Château de Treffort 2 Place des Tilleuls Val-Revermont 01370 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 22 93 30 contact@chateaudetreffort.fr

English :

European Heritage Days ? September 20 & 21, 2025

Château de Treffort opens its doors to you for a weekend of architectural and heritage discoveries

German :

Europäische Tage des Kulturerbes ? 20. & 21. September 2025

Das Schloss Treffort öffnet seine Pforten für ein Wochenende voller Entdeckungen rund um Architektur und Kulturerbe

Italiano :

Giornate europee del patrimonio? 20 e 21 settembre 2025

Il Castello di Treffort vi apre le porte per un fine settimana all’insegna della scoperta dell’architettura e del patrimonio

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio ? 20 y 21 de septiembre de 2025

El Château de Treffort le abre sus puertas para un fin de semana de descubrimientos arquitectónicos y patrimoniales

