Journées Européennes du Patrimoine au Château Château de Treffort Val-Revermont samedi 20 septembre 2025.
Château de Treffort 2 Place des Tilleuls Val-Revermont Ain
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Journées Européennes du Patrimoine 20 & 21 septembre 2025
Le Château de Treffort vous ouvre ses portes pour un week-end de découvertes autour de l’architecture et du patrimoine
Château de Treffort 2 Place des Tilleuls Val-Revermont 01370 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 22 93 30 contact@chateaudetreffort.fr
English :
European Heritage Days ? September 20 & 21, 2025
Château de Treffort opens its doors to you for a weekend of architectural and heritage discoveries
German :
Europäische Tage des Kulturerbes ? 20. & 21. September 2025
Das Schloss Treffort öffnet seine Pforten für ein Wochenende voller Entdeckungen rund um Architektur und Kulturerbe
Italiano :
Giornate europee del patrimonio? 20 e 21 settembre 2025
Il Castello di Treffort vi apre le porte per un fine settimana all’insegna della scoperta dell’architettura e del patrimonio
Espanol :
Jornadas Europeas del Patrimonio ? 20 y 21 de septiembre de 2025
El Château de Treffort le abre sus puertas para un fin de semana de descubrimientos arquitectónicos y patrimoniales
