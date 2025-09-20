Journées Européennes du Patrimoine au Comoedia Théâtre Le Comœdia Aubagne

Visites guidées 9h30 11h 14h. Théâtre Le Comœdia 13 cours Foch Aubagne Bouches-du-Rhône

Visite du Théâtre Le Comœdia.

Cette visite propose une exploration de ce lieu mythique, de ses coulisses, des loges, des passerelles, mais aussi des corps de métier qui font vivre ce théâtre centenaire qui a accueilli de nombreuses célébrités ! Venez les découvrir. .

Théâtre Le Comœdia 13 cours Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 18 87

English :

Visit the Théâtre Le Com?dia.

German :

Besuch des Theaters Le Com?dia.

Italiano :

Visitate il Théâtre Le Com?dia.

Espanol :

Visite el Théâtre Le Com?dia.

