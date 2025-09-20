Journées européennes du patrimoine au Coscro Lignol

Journées européennes du patrimoine au Coscro Lignol samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine au Coscro

Crosco Lignol Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Le château du Coscro vous accueille dans son écrin de verdure. Le jardin classique a retrouvé son tracé de la première moitié du 17e siècle après une étude archéologique et ethnobotanique. Pour ces Journées Européennes du Patrimoine, une mise en scène de la vie du Coscro en 1758 sera réalisée et animée par des acteurs bénévoles. Sont aussi programmés, un lâcher de pigeons voyageurs et différentes animations. Panneaux descriptifs, audiophones et QR codes vous guideront pendant la visite. .

Crosco Lignol 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 03 49

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du patrimoine au Coscro Lignol a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan