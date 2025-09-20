Journées Européennes du Patrimoine au Daviaud Le Daviaud La Barre-de-Monts

Journées Européennes du Patrimoine au Daviaud 20 et 21 septembre Le Daviaud Vendée

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre 2025, le Daviaud ouvre ses portes à la découverte du patrimoine maraîchin avec de multiples activités festives et ludiques qui feront participer petits et grands.

Au programme sur le weekend: démonstration de restauration de toiture en roseaux, saut à la ningle, tressage buissonnier, et rallye photo et éveil à la nature pour les plus jeunes ! D’autres propositions seront à découvrir sur place …

Le Daviaud le Daviaud, 85550 la Barre de Monts La Barre-de-Monts 85550 Vendée Pays de la Loire +33(0)251938484 http://www.ledaviaud.fr https://www.facebook.com/ecomuseeledaviaud/;https://www.instagram.com/le_daviaud/ Une immersion Grandeur Nature au coeur du Marais breton vendéen!

Baladez-vous le long d’un parcours animé au milieu des animaux. Visitez des bourrines ou des granges authentiques, aménagées avec des collections et des manipulations ludiques ou interactives (800m2 d’expositions intérieures).

Une galerie intérieure ouverte toute l’année, et un parcours extérieur ouvert d’avril à octobre sur lequel sont proposées démonstrations, visites, activités, découvertes et rencontres avec des professionnels. parking gratuit

