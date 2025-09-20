Journées européennes du patrimoine au Domaine de Beaubassin Domaine de Beaubassin Saint-François

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T07:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Nous ouvrons les portes de notre case créole et de son jardin, le samedi 20 Septembre 2025 de 9h30 à 17h30 pour trois visites guidées (10h, 11h et 14h). Nous vous invitons à partager l’histoire de ces lieux où se sont succédées plusieurs générations et qui ont su conserver, au fil du temps, leur authenticité et le charme d’antan. Nous vous raconterons l’histoire familiale en vous guidant dans la maison, du salon au boucan en passant par la salle à manger

A 15 h 30, nous serons heureux de partager avec vous le visionnage du film « Mémoire de cases, âme créole » un film produit et co-écrit par les ami-e-s de l’Université et réalisé par Christian MUENIER.

Tout au long de la journée vous pourrez interagir avec Richard Afanou KORBLAH, artiste plasticien béninois qui, en mettant en lumière l’art et le jardin, a sublimé les lieux avec des oeuvres uniques. Elles ont toutes une histoire et Richard est un magicien poète. Je lui laisse le soin de vous raconter son inspiration et de vous faire découvrir sa dernière pièce, imposante, sublime, majestueuse , la gardienne du jardin.

Sur place, petite restauration et boissons.

Nous vous attendons nombreux pour célébrer le patrimoine et faire de cette journée un moment de partage et de joie.

Domaine de Beaubassin 71 chemin Alfred Mazerieux 97400 Saint-Denis Saint-François 97400 La Réunion La Réunion

Monique Ozoux