Journées européennes du patrimoine au Domaine de Menez Meur Hanvec

Journées européennes du patrimoine au Domaine de Menez Meur

Début : 2025-09-21 11:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-21

Cette année, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, le Parc naturel régional d’Armorique organise deux jours de fête les 20 et 21 septembre, autour de la thématique Entre terre et mer . L’occasion de mettre en lumière les trésors de la rade de Brest et les mystérieux architectes qui façonnent les habitats marins.

Dimanche 21 septembre, au Domaine de Menez Meur, le Parc d’Armorique invite les visiteurs, petits et grands, à se glisser dans la peau d’un poisson ! Au programme

> Une plongée au cœur des herbiers de zostères et sous les champs de blocs grâce à des casques en réalité virtuelle ;

> Une découverte des habitats marins et des actions pour les préserver avec une maquette immergée ;

> Un grand jeu de l’oie pour devenir fin connaisseur des espèces littorales ;

> Un chamboule-tout pour tester son agilité et ses connaissances sur les bons réflexes en milieux naturels ;

L’accès au domaine, aux animations, aux sentiers de randonnée et à la ferme pédagogique de Menez Meur est gratuit. Côté restauration, Ti Karin’ Un bonheur de crêpes sera aux billigs le dimanche pour proposer de délicieuses crêpes de froment et de blé noir. .

Domaine de Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71

