Journées européennes du patrimoine au Domaine de Menez Meur Hanvec

Informations pratiques

Hanvec

Journées européennes du patrimoine au Domaine de Menez Meur

Domaine de Menez Meur Hanvec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, l’accès au domaine, aux sentiers de randonnée et à la ferme pédagogique de Menez Meur est gratuit.

Profitez de l’entrée gratuite au domaine pour partir à la rencontre des animaux sauvages et domestiques (de races Bretonnes !) de Menez Meur en parcourant le sentier découverte. Vaches Bretonne Pie Noir, porcs blancs de l’Ouest, chèvres des fossés, moutons d’Ouessant, cerfs et loups vous attendent au détour des chemins.

Connaissez-vous la bruyère à quatre angles ou la Fauvette Picthou ? Empruntez le nouveau sac à dos découverte pour une balade en famille au coeur des landes. Un parcours de 11 étapes ludiques vous attend pour découvrir sous toutes ses coutures ce milieu naturel extraordinaire et les espèces d’oiseaux et de plantes qu’on y trouve… Et à la fin du parcours, testez vos connaissances avec le jeu de l’oie sur les landes !

Savez-vous estimer la hauteur d’un arbre en utilisant deux morceaux de bois ? Lancez-vous à la découverte de la forêt et de ses habitants équipés du Kit Koad (Koad signifie Forêt en breton et se prononce Koat). A l’intérieur du kit vous trouverez un livret ainsi que du matériel pour réaliser à votre rythme différentes activités ludiques le long des 2 km du sentier forestier.

Percez le mystère des oeufs des Korrigans de Menez Meur, cachés à travers le domaine. À chaque oeuf, un indice sur les animaux de la ferme et la nature bretonne. Saurez-vous les déchiffrer ? Deux livrets-jeux vous attendent : un adapté pour les tout petits de 3 à 5 ans et un second pour les plus de 6 ans et toute la famille.

Les outils de découverte ainsi que des livrets jeux sont également disponibles gratuitement à l’accueil. .

Domaine de Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine au Domaine de Menez Meur Hanvec a été mis à jour le 2026-09-04 par OT LANDERNEAU – DAOULAS