Journées européennes du Patrimoine au Domaine de Suscinio Route du Duc Jean V Sarzeau
samedi 19 septembre 2026 · Route du Duc Jean V · Sarzeau
Informations pratiques
Sarzeau
Journées européennes du Patrimoine au Domaine de Suscinio
Route du Duc Jean V Domaine de Suscinio Sarzeau Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre de ce week-end des Journées du Patrimoine, une réduction de 2€ est appliquée sur le tarif d’accès.
Animations et découvertes du patrimoine sur ces deux jours :
– Garde-robe ducale
– Visite du château (durée libre)
– Points Histoire : 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30
– Visite sur les sentiers : 11h, 14h, 15h, 16h
– Animation « À table » : 11h, 14h, 15h, 16h
+ Visite jardin (uniquement le dimanche) : 11h, 14h, 15h, 16h .
Route du Duc Jean V Domaine de Suscinio Sarzeau 56370 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Journées européennes du Patrimoine au Domaine de Suscinio Sarzeau a été mis à jour le 2026-09-10 par ADT 56
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