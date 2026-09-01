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AGENDA · Sarzeau

Journées européennes du Patrimoine au Domaine de Suscinio Route du Duc Jean V Sarzeau

samedi 19 septembre 2026 · Route du Duc Jean V · Sarzeau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Route du Duc Jean V
Adresse
Domaine de Suscinio
Ville
56370 Sarzeau
Département
Morbihan
Tarif

Sarzeau

Journées européennes du Patrimoine au Domaine de Suscinio

Route du Duc Jean V Domaine de Suscinio Sarzeau Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre de ce week-end des Journées du Patrimoine, une réduction de 2€ est appliquée sur le tarif d’accès.

Animations et découvertes du patrimoine sur ces deux jours :
– Garde-robe ducale
– Visite du château (durée libre)
– Points Histoire : 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30
– Visite sur les sentiers : 11h, 14h, 15h, 16h
– Animation « À table » : 11h, 14h, 15h, 16h
+ Visite jardin (uniquement le dimanche) : 11h, 14h, 15h, 16h   .

Route du Duc Jean V Domaine de Suscinio Sarzeau 56370 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Journées européennes du Patrimoine au Domaine de Suscinio Sarzeau a été mis à jour le 2026-09-10 par ADT 56

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