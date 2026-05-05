Journées Européennes du Patrimoine au fort de Peigney Peigney
Journées Européennes du Patrimoine au fort de Peigney Peigney dimanche 20 septembre 2026.
Peigney
Journées Européennes du Patrimoine au fort de Peigney
Fort de Peigney Peigney Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Tout public
Fort de ceinture qui devait couvrir la haute vallée de la Marne, les routes de Nancy et Belfort ainsi que la voie ferrée Paris-Bâle.
C’est le seul ouvrage langrois de cette génération à avoir conservé son tracé bastionné (conception antérieure à 1866)
Visites guidées à partir à 15h, 15h30 et 16h.
Le fort sera ouvert en visite libre de 15h à 17h.
Exposition
Tonnerres de Peigney est une exposition qui raconte l’histoire du fort et explique son rôle dans le système défensif de la place de Langres. .
Fort de Peigney Peigney 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 81 34 90 86 fortdepeigney@gmail.com
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine au fort de Peigney Peigney a été mis à jour le 2026-05-05 par Antenne du Pays de Langres
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