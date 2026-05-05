Peigney

Journées Européennes du Patrimoine au fort de Peigney

Fort de Peigney Peigney Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Tout public

Fort de ceinture qui devait couvrir la haute vallée de la Marne, les routes de Nancy et Belfort ainsi que la voie ferrée Paris-Bâle.

C’est le seul ouvrage langrois de cette génération à avoir conservé son tracé bastionné (conception antérieure à 1866)

Visites guidées à partir à 15h, 15h30 et 16h.

Le fort sera ouvert en visite libre de 15h à 17h.

Exposition

Tonnerres de Peigney est une exposition qui raconte l’histoire du fort et explique son rôle dans le système défensif de la place de Langres. .

Fort de Peigney Peigney 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 81 34 90 86 fortdepeigney@gmail.com

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au fort de Peigney Peigney a été mis à jour le 2026-05-05 par Antenne du Pays de Langres