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Journées Européennes du Patrimoine au fort de Peigney Peigney

Journées Européennes du Patrimoine au fort de Peigney Peigney

Journées Européennes du Patrimoine au fort de Peigney Peigney dimanche 20 septembre 2026.

Adresse : Fort de Peigney

Ville : 52200 Peigney

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Peigney

Journées Européennes du Patrimoine au fort de Peigney

Fort de Peigney Peigney Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Tout public
Fort de ceinture qui devait couvrir la haute vallée de la Marne, les routes de Nancy et Belfort ainsi que la voie ferrée Paris-Bâle.
C’est le seul ouvrage langrois de cette génération à avoir conservé son tracé bastionné (conception antérieure à 1866)

Visites guidées à partir à 15h, 15h30 et 16h.
Le fort sera ouvert en visite libre de 15h à 17h.

Exposition
Tonnerres de Peigney est une exposition qui raconte l’histoire du fort et explique son rôle dans le système défensif de la place de Langres.   .

Fort de Peigney Peigney 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 81 34 90 86  fortdepeigney@gmail.com

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au fort de Peigney Peigney a été mis à jour le 2026-05-05 par Antenne du Pays de Langres

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