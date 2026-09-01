Journées Européennes du Patrimoine au fort du Cognelot Chalindrey
samedi 19 septembre 2026 · Chalindrey
Informations pratiques
Chalindrey
Journées Européennes du Patrimoine au fort du Cognelot
Fort du Cognelot Chalindrey Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Tout public
Le Fort Vercingétorix dit le Fort du Cognelot, est un ouvrage militaire faisant partie des fortifications de l’Est. Construit entre 1874 et 1877, ce fort devait pouvoir assurer la protection d’une armée battant en retraite vers le plateau, servir de pivot à une armée, contrôler le noeud ferroviaire de Culmont-Chalindrey et les routes de Bâle et de Gray.
Visites guidées samedi 19 septembre à 15h30 et dimanche 20 septembre à 10h, 14h et 15h30. .
Fort du Cognelot Chalindrey 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 26 98 14 67 fortcognelot@gmail.com
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine au fort du Cognelot Chalindrey a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne Vannerie-Amance
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