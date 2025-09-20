Journées européennes du patrimoine au fort Liédot Le Bois Île-d’Aix

Journées européennes du patrimoine au fort Liédot Le Bois Île-d’Aix samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine au fort Liédot

Le Bois Fort Lidéot Île-d’Aix Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite libre.

.

Le Bois Fort Lidéot Île-d’Aix 17123 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 39 87 63 fortliedot@gmail.com

English : European Heritage Days Fort Liédot

Free visit.

German : Europäische Tage des Denkmals Fort Liédot

Freier Besuch.

Italiano :

Visita gratuita.

Espanol :

Visita gratuita.

L’événement Journées européennes du patrimoine au fort Liédot Île-d’Aix a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan