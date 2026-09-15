Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Lectures et atelier à la bibliothèque pour les enfants de 6 à 10 ans Frac Franche-Comté Besançon

Informations pratiques

Besançon

Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Lectures et atelier à la bibliothèque pour les enfants de 6 à 10 ans

Frac Franche-Comté 2 Passage des Arts Besançon Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les enfants sont invités à visiter la bibliothèque du Frac, sans leurs parents.

Des séances lecture suivies d’un atelier créatif leur permettront de découvrir notre nouvelle section jeunesse et des ouvrages interrogeant la notion de patrimoine.

Pour garantir votre participation, nous vous conseillons de réserver dès que possible.

Il sera également possible de s’inscrire sur place le jour de l’événement, avant chaque visite, dans la limite des disponibilités. .

Frac Franche-Comté 2 Passage des Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Lectures et atelier à la bibliothèque pour les enfants de 6 à 10 ans

L’événement Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Lectures et atelier à la bibliothèque pour les enfants de 6 à 10 ans Besançon a été mis à jour le 2026-09-01 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)