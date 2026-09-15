Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Lectures et atelier à la bibliothèque pour les enfants de 6 à 10 ans Frac Franche-Comté Besançon
samedi 19 septembre 2026 · Frac Franche-Comté · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Lectures et atelier à la bibliothèque pour les enfants de 6 à 10 ans
Frac Franche-Comté 2 Passage des Arts Besançon Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les enfants sont invités à visiter la bibliothèque du Frac, sans leurs parents.
Des séances lecture suivies d’un atelier créatif leur permettront de découvrir notre nouvelle section jeunesse et des ouvrages interrogeant la notion de patrimoine.
Pour garantir votre participation, nous vous conseillons de réserver dès que possible.
Il sera également possible de s’inscrire sur place le jour de l’événement, avant chaque visite, dans la limite des disponibilités. .
Frac Franche-Comté 2 Passage des Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Lectures et atelier à la bibliothèque pour les enfants de 6 à 10 ans
L’événement Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Lectures et atelier à la bibliothèque pour les enfants de 6 à 10 ans Besançon a été mis à jour le 2026-09-01 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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