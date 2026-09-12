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AGENDA · Besançon

Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Traversée des expositions Frac Franche-Comté Besançon

samedi 19 septembre 2026 · Frac Franche-Comté · Besançon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Frac Franche-Comté
Adresse
2 Passage des Arts
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Besançon

Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Traversée des expositions

Frac Franche-Comté 2 Passage des Arts Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Un parcours qui permet de découvrir les expositions présentées au Frac, en compagnie d’une médiatrice ou d’un médiateur.
Gratuit, inscription à l’accueil le jour même, dans la limite des places disponibles   .

Frac Franche-Comté 2 Passage des Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Traversée des expositions

L’événement Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Traversée des expositions Besançon a été mis à jour le 2026-08-31 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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