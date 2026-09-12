Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Traversée des expositions Frac Franche-Comté Besançon
samedi 19 septembre 2026 · Frac Franche-Comté · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Traversée des expositions
Frac Franche-Comté 2 Passage des Arts Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Un parcours qui permet de découvrir les expositions présentées au Frac, en compagnie d’une médiatrice ou d’un médiateur.
Gratuit, inscription à l’accueil le jour même, dans la limite des places disponibles .
Frac Franche-Comté 2 Passage des Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Traversée des expositions
L’événement Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Traversée des expositions Besançon a été mis à jour le 2026-08-31 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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