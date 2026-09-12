Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Traversée des expositions Frac Franche-Comté Besançon

Informations pratiques

Besançon

Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Traversée des expositions

Frac Franche-Comté 2 Passage des Arts Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Un parcours qui permet de découvrir les expositions présentées au Frac, en compagnie d’une médiatrice ou d’un médiateur.

Gratuit, inscription à l’accueil le jour même, dans la limite des places disponibles .

Frac Franche-Comté 2 Passage des Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Traversée des expositions

L’événement Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Traversée des expositions Besançon a été mis à jour le 2026-08-31 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)