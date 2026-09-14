Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Visite Archi-technique Frac Franche-Comté Besançon
dimanche 20 septembre 2026 · Frac Franche-Comté · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Visite Archi-technique
Frac Franche-Comté 2 Passage des Arts Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Ancré au cœur d’un environnement historiquement riche, le bâtiment du Frac conçu par Kengo Kuma vous dévoile ses secrets, ses espaces techniques et ses singularités au fil d’une visite à deux voix, animée par un médiateur et le responsable technique du bâtiment et de la sécurité.
Pour garantir votre participation, nous vous conseillons de réserver dès que possible.
Il sera également possible de s’inscrire sur place le jour de l’événement, avant chaque visite, dans la limite des disponibilités. .
Frac Franche-Comté 2 Passage des Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Visite Archi-technique
L’événement Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Visite Archi-technique Besançon a été mis à jour le 2026-09-03 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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