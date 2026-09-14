Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Visites des œuvres extérieures Frac Franche-Comté Besançon
dimanche 20 septembre 2026 · Frac Franche-Comté · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Visites des œuvres extérieures
Frac Franche-Comté 2 Passage des Arts Besançon Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Venez découvrir les œuvres implantées aux abords du Frac : celles que l’on voit en passant ou les autres, plus cachées et mystérieuses que l’on perçoit de temps en temps. Il y a quatre œuvres à découvrir…
Pour garantir votre participation, nous vous conseillons de réserver dès que possible.
Il sera également possible de s’inscrire sur place le jour de l’événement, avant chaque visite, dans la limite des disponibilités. .
Frac Franche-Comté 2 Passage des Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Visites des œuvres extérieures
L’événement Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Visites des œuvres extérieures Besançon a été mis à jour le 2026-09-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
À voir aussi à Besançon (Doubs)
- Nocturne II Rue de la Convention Besançon 14 septembre 2026
- Le nouveau monde Théâtre Ledoux Besançon 15 septembre 2026
- Ehbam quartet Petit Kursaal Besançon 15 septembre 2026
- Zoo Circus Avenue Arthur Gaulard Besançon 16 septembre 2026
- Visite guidée Vin et dégustations place Marulaz. Besançon 16 septembre 2026