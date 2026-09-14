Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Visites des œuvres extérieures Frac Franche-Comté Besançon

Informations pratiques

Besançon

Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Visites des œuvres extérieures

Frac Franche-Comté 2 Passage des Arts Besançon Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Venez découvrir les œuvres implantées aux abords du Frac : celles que l’on voit en passant ou les autres, plus cachées et mystérieuses que l’on perçoit de temps en temps. Il y a quatre œuvres à découvrir…

Pour garantir votre participation, nous vous conseillons de réserver dès que possible.

Il sera également possible de s’inscrire sur place le jour de l’événement, avant chaque visite, dans la limite des disponibilités. .

Frac Franche-Comté 2 Passage des Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Visites des œuvres extérieures

L’événement Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Visites des œuvres extérieures Besançon a été mis à jour le 2026-09-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)