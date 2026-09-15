Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Visites des réserves d’œuvres Frac Franche-Comté Besançon

Informations pratiques

Besançon

Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Visites des réserves d’œuvres

Frac Franche-Comté 2 Passage des Arts Besançon Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

La collection du Frac est riche de près de 900 œuvres de plus de 500 artistes français et internationaux. Pour prendre soin de ce patrimoine et le rendre visible au plus grand nombre, le Frac dispose d’un fabuleux outil : ses réserves. Découvrez l’envers du décor et pénétrez dans les espaces consacrés à la conservation des œuvres d’art.

Pour garantir votre participation, nous vous conseillons de réserver dès que possible.

Il sera également possible de s’inscrire sur place le jour de l’événement, avant chaque visite, dans la limite des disponibilités. .

Frac Franche-Comté 2 Passage des Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Visites des réserves d’œuvres

L’événement Journées européennes du patrimoine au Frac Franche-Comté / Visites des réserves d’œuvres Besançon a été mis à jour le 2026-09-01 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)