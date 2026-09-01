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AGENDA · Pouldreuzic

Journées européennes du patrimoine au hangar du patrimoine de Pouldreuzic Pouldreuzic

samedi 19 septembre 2026 · Pouldreuzic

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Pendreff
Ville
29710 Pouldreuzic
Département
Finistère
Tarif

Pouldreuzic

Journées européennes du patrimoine au hangar du patrimoine de Pouldreuzic

Pendreff Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Pendant ces journées venez découvrir la collection des vieux outils agricoles qui raconte l’histoire de la vie dans le village…
(visites, expositions, démonstrations)

Fabrication de beurre de 15 à 18h les 2 jours

Organisées par l’association du patrimoine   .

Pendreff Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 08 72 58 75 

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine au hangar du patrimoine de Pouldreuzic Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Destination Pays Bigouden

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