Journées européennes du patrimoine au hangar du patrimoine de Pouldreuzic Pouldreuzic
samedi 19 septembre 2026 · Pouldreuzic
Informations pratiques
Pouldreuzic
Journées européennes du patrimoine au hangar du patrimoine de Pouldreuzic
Pendreff Pouldreuzic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Pendant ces journées venez découvrir la collection des vieux outils agricoles qui raconte l’histoire de la vie dans le village…
(visites, expositions, démonstrations)
Fabrication de beurre de 15 à 18h les 2 jours
Organisées par l’association du patrimoine .
Pendreff Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 08 72 58 75
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English :
L’événement Journées européennes du patrimoine au hangar du patrimoine de Pouldreuzic Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Destination Pays Bigouden
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