Informations pratiques

Pouldreuzic

Journées européennes du patrimoine au hangar du patrimoine de Pouldreuzic

Pendreff Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Pendant ces journées venez découvrir la collection des vieux outils agricoles qui raconte l’histoire de la vie dans le village…

(visites, expositions, démonstrations)

Fabrication de beurre de 15 à 18h les 2 jours

Organisées par l’association du patrimoine .

Pendreff Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 08 72 58 75

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine au hangar du patrimoine de Pouldreuzic Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Destination Pays Bigouden