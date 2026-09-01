Journées Européennes du Patrimoine au Jardin de Firmin Soursac
samedi 19 septembre 2026 · Soursac
Informations pratiques
Soursac
Journées Européennes du Patrimoine au Jardin de Firmin
Soursac Soursac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées du Patrimoine au Jardin de Firmin à Soursac :
– visite et accueil sur site par l’association ASTTRE 19 les deux jours
– jeu de piste le dimanche à 15h
– balade du jardin de Firmin à l’église de Soursac accompagnée par Firmin à l’accordéon à 16h .
Soursac Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 52 61
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English : Journées Européennes du Patrimoine au Jardin de Firmin
L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Jardin de Firmin Soursac a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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