Informations pratiques

Soursac

Journées Européennes du Patrimoine au Jardin de Firmin

Soursac Soursac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées du Patrimoine au Jardin de Firmin à Soursac :

– visite et accueil sur site par l’association ASTTRE 19 les deux jours

– jeu de piste le dimanche à 15h

– balade du jardin de Firmin à l’église de Soursac accompagnée par Firmin à l’accordéon à 16h .

Soursac Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 52 61

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English : Journées Européennes du Patrimoine au Jardin de Firmin

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Jardin de Firmin Soursac a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze