Journées européennes du patrimoine au jardin pour la Paix par rue St-Augustin, au pied de la citadelle Bitche

par rue St-Augustin, au pied de la citadelle Rue Bombelles Bitche Moselle
Gratuit
Samedi 2025-09-20 11:00:00
2025-09-21 18:30:00
2025-09-20
Le jardin pour la Paix sera ouvert gratuitement lors des Journées Européennes du Patrimoine en visite libre sans réservation.Tout public
English :
The Garden for Peace will be open free of charge during the European Heritage Days, with no need to book.
German :
Der Friedensgarten wird an den Europäischen Tagen des Kulturerbes kostenlos für freie Besichtigungen ohne Reservierung geöffnet sein.
Italiano :
Il Giardino della Pace sarà aperto gratuitamente durante le Giornate Europee del Patrimonio, senza bisogno di prenotare la visita.
Espanol :
El Jardín de la Paz estará abierto gratuitamente durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, sin necesidad de reservar visita.
