Journées européennes du patrimoine au jardin pour la Paix par rue St-Augustin, au pied de la citadelle Bitche

Journées européennes du patrimoine au jardin pour la Paix

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Le jardin pour la Paix sera ouvert gratuitement lors des Journées Européennes du Patrimoine en visite libre sans réservation.Tout public

par rue St-Augustin, au pied de la citadelle Rue Bombelles Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 96 95 03

English :

The Garden for Peace will be open free of charge during the European Heritage Days, with no need to book.

German :

Der Friedensgarten wird an den Europäischen Tagen des Kulturerbes kostenlos für freie Besichtigungen ohne Reservierung geöffnet sein.

Italiano :

Il Giardino della Pace sarà aperto gratuitamente durante le Giornate Europee del Patrimonio, senza bisogno di prenotare la visita.

Espanol :

El Jardín de la Paz estará abierto gratuitamente durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, sin necesidad de reservar visita.

