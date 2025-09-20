Journées Européennes du Patrimoine au Kimméridgien Kimméridgien Chablis
Kimméridgien 7 Rue de la Paix Chablis Yonne
Tarif : – – EUR
Début : 2025-09-20 09:30:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Le Kimméridgien organise des animations pour tous ! Au programme expositions d’une dizaine d’artiste, vidéo sur le Chablisien et jeux pour enfants du l’architecture. .
Kimméridgien 7 Rue de la Paix Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 47 53 95
