Informations pratiques

Saint-Ciergues

Journées Européennes du Patrimoine au lac de la Mouche

Maison de barragiste Saint-Ciergues Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

Visitez le barrage-réservoir de la Mouche !

Commandé par le ministre des Travaux publics en 1880, le site de la Mouche est l’un des quatre barrages-réservoirs situés dans la région de Langres, qui alimentent en eau le canal entre Champagne et Bourgogne et contribuent à l’approvisionnement en eau potable du territoire.

Ils constituent également des sites d’intérêt environnemental et de loisirs, tant pour les riverains que pour les touristes.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir, avec les agents de Voies navigables de France, les coulisses du barrage-réservoir de la Mouche et les travaux qui sont menés sur le site !

Visite sur réservation, limitée à 15 personnes.

Réservation en ligne via le bouton ci-dessous.

Durée de la visite environ 1h30.

Stationnement à proximité de la crête du barrage.

Pour des questions de sécurité, le site ne peut pas être accessible aux PMR, aux jeunes enfants, aux visiteurs souffrant de vertige et les chiens ne sont pas admis. .

Maison de barragiste Saint-Ciergues 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 67 67 langres@attractivite52.fr

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au lac de la Mouche Saint-Ciergues a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres