Journées Européennes du Patrimoine au MANAS Laval

Journées Européennes du Patrimoine au MANAS

Place de la Tremoille Laval Mayenne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir ou re-découvrir le Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers.

Riches de Cultures | Exposition | Express commentée | Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h

A travers plus de 140 œuvres, habituellement conservées en réserve, l’exposition convie le visiteur à découvrir comment les mélanges culturels s’incarnent à travers le syncrétisme religieux, les échanges commerciaux et le goût de l’exotisme. Le voyage, point de départ des échanges entre les peuples, permet de transcender les frontières et donne lieu à un riche et fructueux brassage.

Jeanine Rivais En correspondance | Visite libre

À travers 40 œuvres, l’exposition convie le visiteur à pénétrer dans des univers artistiques variés aux langages plastiques infinis. Cette collection présentée en rez-de-jardin et dans le parcours permanent entre en résonance avec le fonds du musée. Elle compte quelques-unes des figures majeures de l’art Singulier déjà présentes au MANAS.

Cache ou pas cache un parcours secret dans la ville | Jeu d’enquête en famille | Samedi 20 et dimanche 21 septembre, en continu | Gratuit, sans réservation | Livret disponible à l’accueil du MANAS et la Micro-Folie de Laval Agglomération

En dehors de leurs murs, les Musées d’art de Laval sont présents partout dans les rues lavalloises. De cache en cache, cette enquête vous invite à découvrir Laval dans le regard des artistes et vous demande discrétion, précision, rigueur et curiosité.

Des paysages artistiques | Express commentée | Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30 | Gratuit, sans réservation

Vous êtes invités à une promenade dans les paysages peints des artistes naïfs. Au fil de cette balade, vous découvrirez des paysages urbains, des paysages ruraux et des paysages rêvés. Les jeux de perspectives et de couleurs dévoileront le regard intime que posent les artistes sur leur environnement.

Un musée dans un monument historique opportunités et contraintes | Conférence animée par Cyrielle Langlais directrice adjointe du Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers | Samedi 20 septembre et dimanche 21 septembre à 10h | Gratuit, sans réservation

Depuis 1967, le château de Laval sert d’écrin au MANAS | Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers. Si le monument a connu des évolutions nombreuses au fil des siècles, son usage actuel impose de réinventer sans cesse les modalités de cohabitation entre un édifice millénaire et un projet contemporain.

De Briques en briques | Atelier de construction en famille | Samedi 20 et dimanche 21 septembre | Gratuit sur réservation au 02 53 74 12 30

Les maquettes et croquis de Simon Augade sont la première étape de travail pour l’élaboration de ses œuvres monumentales. A votre tour, construisez votre maquette à l’aide de jeux de construction ! .

English :

As part of the European Heritage Days, come and discover or rediscover the Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals können Sie das Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers entdecken oder wiederentdecken.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, venite a scoprire o riscoprire il Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir o redescubrir el Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers.

