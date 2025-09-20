Journées Européennes du Patrimoine au Manoir de Serrain Durtal

Journées Européennes du Patrimoine au Manoir de Serrain Durtal samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine au Manoir de Serrain

Route de Huillé Durtal Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez ce manoir au bord du Loir à Durtal

La maison semble avoir été construite au début du XVIIè siècle, elle a été transformée au XVIIIè s. par le percement de baies et de lucarnes destinées à assurer un meilleur éclairage et par la pose de décors au goût du jour, notamment dans le salon. Le reste de la maison, très austère, n’a pratiquement pas été transformé au XIXè siècle.

Manoir situé au nord-ouest de Durtal, au départ de la route touristique de la Vallée du Loir en direction de Huillé. Ouverture des extérieurs et de l’ancienne cuisine.

Les propriétaires du Manoir de Serrain ouvrent l’accès à leur jardin tout le week-end. Découvrez ce jardin en deux parties encadrant une vaste pelouse. L’une descend en forme de promenade bordée de rosiers, pivoines, iris, agapanthes jusqu’au Loir tout proche, et l’autre offre en retour des pièces successives harmonieuses. .

Route de Huillé Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 72 09 88 76 e.de-quatrebarbes@orange.fr

English :

Discover this manor on the banks of the Loir in Durtal

German :

Entdecken Sie dieses Herrenhaus am Ufer des Loir in Durtal

Italiano :

Scoprite questa casa padronale sulle rive del Loir a Durtal

Espanol :

Descubra esta casa solariega a orillas del Loir en Durtal

L'événement Journées Européennes du Patrimoine au Manoir de Serrain Durtal a été mis à jour le 2025-09-06