JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU MONUMENT À LA GLOIRE DE LA RÉSISTANCE MONUMENT À LA GLOIRE DE LA RÉSISTANCE Toulouse

MONUMENT À LA GLOIRE DE LA RÉSISTANCE Allées Frédéric Mistral Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Grande œuvre du modernisme toulousain, ce mémorial de la guerre de 1939-1945 laisse rarement indifférent.

Ce week-end, il vous ouvre ses portes !

Venez découvrir le Monument à la Gloire de la Résistance, dédié à la mémoire des résistants et des victimes de la Seconde Guerre mondiale. Des médiateurs sont à votre disposition pour répondre à vos questions.

Profitez également d’une visite flash de 30 min Mémorial pensé comme une œuvre totale mêlant architecture, sculpture, son et images, qui accueille « Le Gisant », œuvre majeure d’Henri-Georges Adam, présentée dans ce lieu de mémoire unique. (11h30, 14h30, 16h et 17h).

Bon à savoir

Vous pouvez bénéficiez d’une visite couplée avec le Musée Départemental de la Résistance et de la Déportation Parcours guidé sur les deux monuments avec visite commentée et découverte de documents. Départ à 11h du MDRD !

Exposition Henri-Georges ADAM, Un Moderne Révélé

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour accéder librement à l’exposition temporaire ! Mêlant approche artistique, historique et technique, l’exposition explore les multiples facettes de l’œuvre d’Henri-Georges Adam. Entre gravures, sculptures, dessins et réalisations monumentales. 4 sites accueillent le travail de l’artiste la chapelle de La Grave, le Castelet, le Monument à la Gloire de la Résistance et le musée des Arts Précieux Paul-Dupuy.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

MONUMENT À LA GLOIRE DE LA RÉSISTANCE Allées Frédéric Mistral Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 91 72 00

English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

German :

Für Neugierige und Geschichtsinteressierte bieten die Europäischen Tage des Kulturerbes die Gelegenheit, den Reichtum des Toulouser Kulturerbes (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Le Giornate Europee del Patrimonio sono un’opportunità per i curiosi e gli amanti della storia di (ri)scoprire il ricco patrimonio di Tolosa.

Espanol :

Las Jornadas Europeas del Patrimonio son una oportunidad para que los curiosos y amantes de la historia (re)descubran el rico patrimonio de Toulouse.

