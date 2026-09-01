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AGENDA · Montech

Journées européennes du patrimoine au Moulin à Vent site du MOULIN à VENT Montech

samedi 19 septembre 2026 · site du MOULIN à VENT · Montech

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
site du MOULIN à VENT
Adresse
17 rue des Meuniers
Ville
82700 Montech
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif

Montech

Journées européennes du patrimoine au Moulin à Vent

site du MOULIN à VENT 17 rue des Meuniers Montech Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez les Journées européennes du patrimoine au site du Moulin à Vent de Montech. Au programme : ateliers terre crue, visites guidées du Moulin et animations autour d’une tombola.
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site du MOULIN à VENT 17 rue des Meuniers Montech 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 72 69 71 64 

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English :

Discover the European Heritage Days at the Montech Windmill. On the agenda: raw earth workshops, guided tours of the mill, and activities centered around a raffle.

L’événement Journées européennes du patrimoine au Moulin à Vent Montech a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Grand-Sud Tarn-et-Garonne

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