Journées Européennes du Patrimoine au Moulin des Loges Route de Mauzac Saint-Just-Luzac
samedi 19 septembre 2026 · Route de Mauzac · Saint-Just-Luzac
Informations pratiques
Saint-Just-Luzac
Journées Européennes du Patrimoine au Moulin des Loges
Route de Mauzac Moulin des Loges Saint-Just-Luzac Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
gratuit pour les enfants de moins de 6 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Découverte commentée du fonctionnement d’un moulin à marée.
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Route de Mauzac Moulin des Loges Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 31 42 27 moulin-des-loges@marennes-oleron.com
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English : European Heritage Days at Moulin des Loges
Guided tour of a tide mill.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Moulin des Loges Saint-Just-Luzac a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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- Visite guidée du Moulin des Loges, Moulin des Loges, Saint-Just-Luzac 20 septembre 2026