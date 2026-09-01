Journées Européennes du Patrimoine au Moulin des Loges Route de Mauzac Saint-Just-Luzac

Informations pratiques

Saint-Just-Luzac

Journées Européennes du Patrimoine au Moulin des Loges

Route de Mauzac Moulin des Loges Saint-Just-Luzac Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découverte commentée du fonctionnement d’un moulin à marée.

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Route de Mauzac Moulin des Loges Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 31 42 27 moulin-des-loges@marennes-oleron.com

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English : European Heritage Days at Moulin des Loges

Guided tour of a tide mill.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Moulin des Loges Saint-Just-Luzac a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes