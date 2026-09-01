Informations pratiques

Peyzac-le-Moustier

Journées européennes du Patrimoine au Moustier

Gisement du Moustier Peyzac-le-Moustier Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:45:00

fin : 2026-09-20 11:15:00

Date(s) :

2026-09-20

9h45_11h15. Découvrez un site majeur de la Préhistoire et partez sur les traces de l’Homme de Néandertal ! Sur réservation. Gratuit

Découvrez un site majeur de la Préhistoire et partez sur les traces de l’Homme de Néandertal ! Ce site a mis au jour au début du XXe siècle deux sépultures exceptionnelles, celle d’un adolescent et celle d’un nouveau-né. Sur réservation .

Gisement du Moustier Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 86 00

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English : Journées européennes du Patrimoine au Moustier

9:45 a.m.–11:15 a.m. Discover a major prehistoric site and follow in the footsteps of Neanderthal man! Reservations required. Free

L’événement Journées européennes du Patrimoine au Moustier Peyzac-le-Moustier a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère