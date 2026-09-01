Journées européennes du Patrimoine au Moustier Peyzac-le-Moustier
dimanche 20 septembre 2026 · Peyzac-le-Moustier
Informations pratiques
Peyzac-le-Moustier
Journées européennes du Patrimoine au Moustier
Gisement du Moustier Peyzac-le-Moustier Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:45:00
fin : 2026-09-20 11:15:00
Date(s) :
2026-09-20
9h45_11h15. Découvrez un site majeur de la Préhistoire et partez sur les traces de l’Homme de Néandertal ! Sur réservation. Gratuit
Découvrez un site majeur de la Préhistoire et partez sur les traces de l’Homme de Néandertal ! Ce site a mis au jour au début du XXe siècle deux sépultures exceptionnelles, celle d’un adolescent et celle d’un nouveau-né. Sur réservation .
Gisement du Moustier Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 86 00
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English : Journées européennes du Patrimoine au Moustier
9:45 a.m.–11:15 a.m. Discover a major prehistoric site and follow in the footsteps of Neanderthal man! Reservations required. Free
L’événement Journées européennes du Patrimoine au Moustier Peyzac-le-Moustier a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère