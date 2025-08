Journées européennes du patrimoine au musée Alexandre Dumas Villers-Cotterêts

Journées européennes du patrimoine au musée Alexandre Dumas

24 Rue Démoustier Villers-Cotterêts Aisne

Début : 2025-09-20 13:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Le musée Alexandre Dumas vous accueille à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025 !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, le musée Alexandre Dumas vous a préparé de nombreuses activités !

Visites guidées, visites flash, atelier taille de pierre ou peinture sur céramique… il y en aura pour tous les goûts !

Retrouvez-vite l’intégralité de notre programmation sur notre site internet, rubriques Événements https://webmuseo.com/ws/musee-dumas/app/report/evenements.html?id=130 0 .

24 Rue Démoustier Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 96 23 30 musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr

English :

The Alexandre Dumas Museum welcomes you for the European Heritage Days 2025!

German :

Das Alexandre-Dumas-Museum empfängt Sie anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals 2025!

Italiano :

Il Museo Alexandre Dumas vi dà il benvenuto alle Giornate Europee del Patrimonio 2025!

Espanol :

El Museo Alexandre Dumas le da la bienvenida a las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025

