Journées Européennes du Patrimoine au Musée Au fil du papier Musée Au fil du Papier Pont-à-Mousson

Journées Européennes du Patrimoine au Musée Au fil du papier Musée Au fil du Papier Pont-à-Mousson samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine au Musée Au fil du papier

Musée Au fil du Papier 13 rue Magot de Rogéville Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Des visites musicales seront proposées par Adeline KARCHER le samedi 20 à 14H30 et le dimanche 21 à 15H30.

Adeline KARCHER tiendra également une séance de dédicace de son dernier ouvrage L’abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson , le dimanche 21 à 16H30.

Une exposition et des ateliers de calligraphie, par Jean-Sébastien GRILL, se tiendront à la chapelle de l’Institut, à l’arrière du musée.

Enfin, ce week-end sera le dernier moment de pouvoir visiter l’exposition temporaire Une famille mussipontaine Les Charaux .Tout public

0 .

Musée Au fil du Papier 13 rue Magot de Rogéville Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 20 54 79 03 musee@villepam.fr

English :

As part of the European Heritage Days

Musical tours by Adeline KARCHER: Saturday 20 at 2:30 pm and Sunday 21 at 3:30 pm.

Adeline KARCHER will also be signing her latest book, « L’abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson », on Sunday 21 at 4:30 pm.

An exhibition and calligraphy workshops by Jean-Sébastien GRILL will be held in the chapel of the Institut, at the rear of the museum.

Finally, this weekend will be the last chance to visit the temporary exhibition « Une famille mussipontaine? Les Charaux ».

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes

Musikalische Führungen werden von Adeline KARCHER angeboten: Samstag, den 20. um 14:30 Uhr und Sonntag, den 21. um 15:30 Uhr.

Adeline KARCHER wird außerdem ihr neuestes Buch « L’abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson » signieren (Sonntag, 21., 16:30 Uhr).

Eine Ausstellung und Kalligraphie-Workshops von Jean-Sébastien GRILL finden in der Kapelle des Instituts im hinteren Teil des Museums statt.

Schließlich ist dieses Wochenende die letzte Gelegenheit, die Sonderausstellung « Une famille mussipontaine? Die Charaux » zu sehen.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio

Visite musicali di Adeline KARCHER: sabato 20 alle 14.30 e domenica 21 alle 15.30.

Adeline KARCHER firmerà anche il suo ultimo libro, « L’abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson », domenica 21 alle 16.30.

Nella cappella dell’Institut, sul retro del museo, si terranno una mostra e dei laboratori di calligrafia a cura di Jean-Sébastien GRILL.

Infine, questo fine settimana sarà l’ultima occasione per visitare la mostra temporanea « Una famiglia Mussipont? I Charaux ».

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio

Visitas musicales de Adeline KARCHER: sábado 20 a las 14.30 h y domingo 21 a las 15.30 h.

Adeline KARCHER también firmará su último libro, « L’abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson », el domingo 21 a las 16:30.

Una exposición y talleres de caligrafía de Jean-Sébastien GRILL tendrán lugar en la capilla del Instituto, en la parte trasera del museo.

Por último, este fin de semana será la última vez que se pueda visitar la exposición temporal « ¿Una familia Mussipont? Los Charaux ».

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Musée Au fil du papier Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2025-09-13 par OT PONT A MOUSSON