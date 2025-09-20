Journées européennes du patrimoine au Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Musée Basque Bayonne

Musée Basque 37 Quai des corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

11h et 15h: Visites guidées présentant l’architecture de la maison rurale basque traditionnelle et l’architecture des églises basques.

La Maison Dagourette, bâtiment qui abrite le musée, sera également présentée. .

Musée Basque 37 Quai des corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques

