Journées européennes du patrimoine au Musée Carnavalet – Histoire de Paris Musée Carnavalet – Histoire de Paris Paris

Informations pratiques

Samedi 19 septembre 2026

Visite : Les incontournables du musée

Pour une première visite au musée, laissez-vous guider et plongez dans l’histoire de Paris à travers une sélection d’œuvres emblématiques de nos collections.

Activité gratuite, dans la limite des places disponibles.

Inscriptions sur place, au départ de la visite.

Visite : Les objets insolites du musée

Connaissez-vous la boîte à marmotte ? Avez-vous déjà vu canard dans une nacelle ? Ou encore, pouvez-vous deviner l’utilité des boules de Moulins ? Découvrez une nouvelle manière de vous plonger dans les collections du Musée Carnavalet – Histoire de Paris à travers des objets historiques qui sortent de l’ordinaire.

Activité gratuite, dans la limite des places disponibles.

Inscriptions sur place, au départ de la visite.

Dimanche 20 septembre 2026

Les rencontres de Carnavalet

Les équipes de conservation du musée vous accueillent devant une sélection d’œuvres pour vous en dévoiler l’histoire.

Présentations devant les œuvres toutes les 30 minutes.

Activité gratuite, sans inscriptions.

Cour des Drapiers, Musée Carnavalet – Histoire de Paris ; Crédits : Antoine Mercusot

Period room, musée Carnavalet – Histoire de Paris ; Crédits : Ambroise Tézenas

Salle des enseignes, Musée Carnavalet – Histoire de Paris ; Crédits : Pierre Antoine

Pour les Journées européennes du patrimoine 2026, le Musée Carnavalet – Histoire de Paris propose des visites gratuites, autour de ses œuvres incontournables et de ses objets insolites, ainsi que des visites guidées avec les conservatrices et conservateurs pour une découverte approfondie de ses collections.

Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-21T01:59:59+02:00

Date(s) :

Musée Carnavalet – Histoire de Paris 23, rue Madame de Sévigné 75003 Paris



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