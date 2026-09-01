Journées européennes du patrimoine au Musée Carnavalet – Histoire de Paris Musée Carnavalet – Histoire de Paris Paris
samedi 19 septembre 2026 · Musée Carnavalet - Histoire de Paris · Paris
Informations pratiques
Samedi 19 septembre 2026
Visite : Les incontournables du musée
Pour une première visite au musée, laissez-vous guider et plongez dans l’histoire de Paris à travers une sélection d’œuvres emblématiques de nos collections.
Activité gratuite, dans la limite des places disponibles.
Inscriptions sur place, au départ de la visite.
Visite : Les objets insolites du musée
Connaissez-vous la boîte à marmotte ? Avez-vous déjà vu canard dans une nacelle ? Ou encore, pouvez-vous deviner l’utilité des boules de Moulins ? Découvrez une nouvelle manière de vous plonger dans les collections du Musée Carnavalet – Histoire de Paris à travers des objets historiques qui sortent de l’ordinaire.
Activité gratuite, dans la limite des places disponibles.
Inscriptions sur place, au départ de la visite.
Dimanche 20 septembre 2026
Les rencontres de Carnavalet
Les équipes de conservation du musée vous accueillent devant une sélection d’œuvres pour vous en dévoiler l’histoire.
Présentations devant les œuvres toutes les 30 minutes.
Activité gratuite, sans inscriptions.
Pour les Journées européennes du patrimoine 2026, le Musée Carnavalet – Histoire de Paris propose des visites gratuites, autour de ses œuvres incontournables et de ses objets insolites, ainsi que des visites guidées avec les conservatrices et conservateurs pour une découverte approfondie de ses collections.
Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-21T01:59:59+02:00
Date(s) :
Musée Carnavalet – Histoire de Paris 23, rue Madame de Sévigné 75003 Paris
Afficher la carte du lieu Musée Carnavalet – Histoire de Paris et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- « Rosas danst Rosas » de Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris 11 septembre 2026
- Rock 4 Temps – Initiation avec Fusion 4 Temps Complexe sportif Sophie Germain Paris 11 septembre 2026
- MUSINA Quartet JASS CLUB PARIS Paris 11 septembre 2026
- SPOT #13 : Miss Camping • Laureline Le Bris-Cep Théâtre Paris – Villette PARIS 11 septembre 2026
- Reprise séances de Hatha Yoga et vinyasa Salle de sport Bernard Lafay Paris 11 septembre 2026