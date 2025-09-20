Journées Européennes du Patrimoine au musée Charles Milcendeau Musée Charles Milcendeau Soullans

Journées Européennes du Patrimoine au musée Charles Milcendeau 20 et 21 septembre Musée Charles Milcendeau Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir le lieu (maison du peintre et musée) en visite libre, guidée ou lors d’un atelier en famille. Le programme sera à découvrir sur place et se déroulera sur l’ensemble de l’après-midi!

Profitez de votre passage pour assister au bal trad’ du soir. Partez à la découverte des emblématiques danses du marais et des Îles telles que la maraîchine, le branle de Noirmoutier, la grand’danse, … Au son de Emmanuelle Bouthillier, Bargainatt et du duo Pacher Roblin !

Musée Charles Milcendeau 84 Chemin du bois durand, 85300 Soullans, France Soullans 85300 Vendée Pays de la Loire +33251350384 https://www.musee-milcendeau.fr Suite au décès de son père en 1905 et de la mise en location de l’auberge, Charles Milcendeau se voit contraint de trouver un nouveau pied-à-terre. Il met alors à profit son héritage pour acheter le Bois-Durand, borderie7 située à quelques kilomètres du bourg de Soullans, en bordure de marais. La propriété se compose d’une maison de deux pièces, qui constituera son habitation, et d’une bourrine, dans laquelle il installera son atelier.

Charles Milcendeau investit cette propriété qu’il appelle son “Bois Sacré ” en modifiant les bâtiments et le jardin. Il pense le lieu comme un petit Barbizon, célèbre village des peintres de la seconde moitié du XIXe siècle, souhaitant y recevoir d’autres artistes. Après son décès, Marguerite Milcendeau y vivra jusqu’en 1955. Acquise par la ville de Soullans en 1976, elle se visite depuis l’ouverture du musée en 1982. Fermeture exceptionnelle jusqu’au printemps 2025.

