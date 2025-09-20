Journées Européennes du patrimoine au Musée d’Archéologie et d’Histoire de la ville de Blaye Rue de la Manutention Blaye

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, le Musée d’Archéologie et d’Histoire de la ville et l’association « OS » proposent de nombreuses visites

Au programme du samedi 20 et dimanche 21 septembre

-A 10h et 14h Visite guidée « Architecture du site de la citadelle de Blaye » par l’association archéologique « OS ». Vous avez dit; citadelle de Vauban ? Mais , Vauban a t il tout fait ? Cette visite guidée propose une lecture du site, pour une meilleure compréhension de son architecture.

-De 10h30 à 18h00 Musée d’Histoire et d’archéologie avec tarif réduit pour les Journées du patrimoine.

-Exposition d’objets anciens en céramique Exposition d’objet utilitaires anciens en céramique, petits ou grands, insolites et /ou oubliés.

-Exposition d’objets anciens en grès Exposition d’objets en grès, produits au XVIIIe et XIXe siècles par les principales gresseries de France. .

Rue de la Manutention Musée archéologique Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09

