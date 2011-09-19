Journées Européennes du Patrimoine au Musée d’Art Contemporain [mac] Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 8e Arrondissement

Journées Européennes du Patrimoine au Musée d’Art Contemporain [mac]

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 18h. Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Rendez-vous au [mac] avec diverses propositions dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Pour sa 43e édition, les Journées européennes du patrimoine auront lieu samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 sur le thème « Patrimoine de la photographie ».



˃ Visite libre de l’exposition « La vie climatique. Histoires sensibles des collections privées – Triennale de leurs temps #8″

Les Journées Européennes du Patrimoine seront l’occasion de découvrir ou revoir l’exposition avant sa clôture le dimanche 20 septembre au soir. L’exposition explore la collection comme un véritable écosystème vivant et interroge le « climat idéal » des musées – cet environnement stable et contrôlé – face aux bouleversements écologiques, politiques et sociaux du monde contemporain.



˃ Visite libre de l’exposition « AFRICA – Louisa Babari »

En partenariat avec le centre d’art contemporain Passages (Troyes)

Exposition labellisée « Saison Méditerranée » Saison culturelle de l’Institut français

Louisa Babari investit le [mac] musée d’art contemporain avec des œuvres inspirées de l’Antiquité, des cultures berbère et numide, créées spécialement par l’artiste pour l’exposition. Appelée AFRICA en référence à la déesse berbère et à l’histoire du continent, l’exposition propose une expérience immersive mêlant œuvres photographiques, arts plastiques et sonores, qui convoque un bestiaire antique pour façonner un univers en dialogue avec les collections des Musées de Marseille.

L’exposition sera visible jusqu’au 3 janvier 2027.



˃ Lancement de la pièce sonore Voix publiques de Louisa Babari

En dialogue avec l’exposition AFRICA, Louisa Babari nous convie à une exploration de la production poétique des pays africains de la Méditerranée, avec un focus sur la création algérienne à travers la pièce sonore Voix Publiques. Cette œuvre, installée dans le hall et aux abords extérieurs du musée, renoue avec une tradition de diffusion populaire, au cœur de la ville et des quartiers, afin de faire entendre la littérature poétique. Auteurs et interprètes joignent leurs voix et participent à un programme dans lequel le continent africain regarde et dit le monde.

Production déléguée : Rhizome, Alger (Algérie)



˃ Espace de dialogues et de rencontres avec les œuvres, les artistes et les métiers du patrimoine, le musée vous révèle la diversité des patrimoines contemporains.

Une offre pour tous les âges est proposée, pour une expérience active de la création contemporaine.



˃ Visite commentée dans les collections et les expositions temporaires du musée

À l’occasion de la clôture de l’exposition La vie climatique. Histoire sensibles des collections privées. Triennale De leur

temps de l’ADIAF :

– le samedi 19 septembre à 16h en présence de Gilles Pourtier, artiste présenté dans l’exposition La vie climatique.

– le dimanche 20 septembre à 16h, en présence de Michèle Sylvander et Victoire Eouzan

Samedi 19 septembre à 11h, 14h et 16h

Dimanche 20 septembre à 11h, 14h et 16h

Durée : 1h

Tout public, sans réservation dans la limite des places disponibles



˃ Visites flash

Visites à la demande le samedi et le dimanche.

Durée : 15 min



˃ Spectacle de danse Laaroussa de Meryem Jazouli

Dans son solo de danse « L’aaroussa » (la mariée, en arabe), Meryem Jazouli, chorégraphe marocaine, évoque par le seul mouvement de ses bras, le souvenir d’un moment de fête, entre cérémonie et improvisation. Dans un vacarme heureux, l’aaroussa, “la mariée” est comme suspendue dans un espace-temps, entre prière et abandon, cérémonie et improvisation où seuls ses bras viennent à exister.

Samedi 19 septembre à 11h et 11h30

Salle d’expo (coursive 8) contre le mur du fond à droite

Durée 15 min

Tout public, sans réservation dans la limites des places disponibles



˃ Rencontre et projection – Ciné[mac]

Diffusion du film de Paul Heintz, Nafura [2023, 28 min, V.O. : arabe. Sous-titres : anglais, français] et dialogue avec Sandra Delacourt, historienne de l’art contemporain et co-commissaire de l’exposition. En présence de l’artiste.

Samedi 19 septembre à 15h

Tout public, sans réservation, dans la limite des places disponibles



˃ Visite Livre d’artiste

L’équipe des publics propose une visite commentée qui présente des livres d’artistes en écho à des oeuvres de la collection. Entre les salles du musée et le centre de documentation du [mac], cette présentation est l’occasion d’un dialogue entres des formes différentes de pratiques artistiques, de Yoko Ono à Daniel Buren. Une exploration pour tous les publics.

Dimanche 20 septembre à 15h

Durée : 1h

Tout public, sans réservation dans la limite des places disponibles .

Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Come to [mac] for a variety of events as part of European Heritage Days.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Musée d’Art Contemporain [mac] Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-08 par Ville de Marseille