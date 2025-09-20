Journées Européennes du Patrimoine au musée d’Art Contemporain Place Provence Montélimar

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’artiste-peintre brésilienne Dalva Duarte présente sa nouvelle exposition AMAZÔNIA. L’artiste Dalva Duarte nous invite à contempler le portrait d’un monde fragile …

Place Provence Musée d’Art Contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 46 arts.plastiques@montelimar.fr

English :

For the European Heritage Days, Brazilian painter Dalva Duarte presents her new exhibition AMAZÔNIA. Artist Dalva Duarte invites us to contemplate the portrait of a fragile world …

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals präsentiert die brasilianische Malerin Dalva Duarte ihre neue Ausstellung AMAZÔNIA. Die Künstlerin Dalva Duarte lädt uns ein, das Porträt einer zerbrechlichen Welt zu betrachten …

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la pittrice brasiliana Dalva Duarte presenta la sua nuova mostra AMAZÔNIA. Dalva Duarte ci invita a contemplare il ritratto di un mondo fragile …

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la pintora brasileña Dalva Duarte presenta su nueva exposición AMAZÔNIA. Dalva Duarte nos invita a contemplar el retrato de un mundo frágil…

