Journées Européennes du Patrimoine au Musée d’Art et d’Histoire Cholet
27 avenue de l’Abreuvoir Cholet Maine-et-Loire
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:30:00
2025-09-20 2025-09-21
Visites guidées
Habiter le vide Julien Gorgeart
Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 10h30 et 14h30
Les femmes artistes de la galerie d’Art
Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 15h30
Atelier
Le temps qui ne passe pas
Animé par l’artiste Julien Gorgeart autour de vos photos de familles.
Ces photographies, empreintes de souvenirs, sont des éléments fondateurs de notre histoire. L’objectif de cet atelier est de se réapproprier ces instantanés à travers la peinture en leur donnant une nouvelle forme. Les personnes participant réaliseront une peinture format A3 à partir de leur photo. Chaque geste, chaque couleur posée sera une façon de redécouvrir et de réécrire l’histoire de famille à travers leurs yeux.
Dimanche 21 septembre à 14h30
Merci de venir avec une photo de famille ! (possibilité de l’apporter au format numérique sur clef USB)
durée 1h30
Sur réservation collections-musees.cholet.fr
La présence d’un adulte est obligatoire durant toute la durée de l’animation.
Focus sur…
Massacres de Machecoul de François Flameng
Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 11h30
La salle des généraux vendéens
Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 16h30
Durée environ 20 min.
Parcours découverte
Découvrez l’exposition Habiter le vide et l’artiste Julien Gorgeart en répondant aux questions sur ses œuvres et sur celles des autres artistes exposés.
Une manière de découvrir le travail de l’artiste tout en s’amusant !
Tout le week-end
Livret disponible à l’accueil du musée .
27 avenue de l’Abreuvoir Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 22 museearthistoire@agglo-choletais.fr
