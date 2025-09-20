Journées Européennes du Patrimoine au Musée d’Art et d’Histoire Cholet

Journées Européennes du Patrimoine au Musée d’Art et d’Histoire

27 avenue de l’Abreuvoir Cholet Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Visites guidées

Habiter le vide Julien Gorgeart

Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 10h30 et 14h30

Les femmes artistes de la galerie d’Art

Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 15h30

Atelier

Le temps qui ne passe pas

Animé par l’artiste Julien Gorgeart autour de vos photos de familles.

Ces photographies, empreintes de souvenirs, sont des éléments fondateurs de notre histoire. L’objectif de cet atelier est de se réapproprier ces instantanés à travers la peinture en leur donnant une nouvelle forme. Les personnes participant réaliseront une peinture format A3 à partir de leur photo. Chaque geste, chaque couleur posée sera une façon de redécouvrir et de réécrire l’histoire de famille à travers leurs yeux.

Dimanche 21 septembre à 14h30

Merci de venir avec une photo de famille ! (possibilité de l’apporter au format numérique sur clef USB)

durée 1h30

Sur réservation collections-musees.cholet.fr

La présence d’un adulte est obligatoire durant toute la durée de l’animation.



Focus sur…

Massacres de Machecoul de François Flameng

Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 11h30

La salle des généraux vendéens

Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 16h30

Durée environ 20 min.

​

Parcours découverte

Découvrez l’exposition Habiter le vide et l’artiste Julien Gorgeart en répondant aux questions sur ses œuvres et sur celles des autres artistes exposés.

Une manière de découvrir le travail de l’artiste tout en s’amusant !

Tout le week-end

Livret disponible à l’accueil du musée .

27 avenue de l’Abreuvoir Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 22 museearthistoire@agglo-choletais.fr

