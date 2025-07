Journées Européennes du Patrimoine au musée d’Art et d’Histoire Musée d’Art et d’Histoire Sainte-Menehould

Musée d'Art et d'Histoire 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Tout public

Poussez les grilles du Musée d'Art et d'Histoire de Sainte-Ménehould et entrez dans un lieu chargé d'Histoire dès son architecture.

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée vous invite à une visite libre de ses collections permanentes. Et si l'élégant escalier d'époque vous guide jusqu'au second étage, vous y découvrirez l'exposition temporaire « 14-18, une vie tranchée » Une plongée sensible et intimiste dans les mémoires de la Grande Guerre.

Musée d'Art et d'Histoire 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97

