Informations pratiques

Sainte-Léocadie

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU MUSÉE DE CERDAGNE

Avenue Cal Mateu Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Journées européennes du patrimoine au Musée de Cerdagne les 19 et 20 septembre.

Samedi et dimanche Visites guidées du Musée à 10h30 et 15h30 (gratuit)

Samedi et dimanche à 14h30: Spectacle Cairns, cirque aérien et musique live, du collectif Merken…

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Avenue Cal Mateu Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 08 05 musee-cerdagne@pyrenees-cerdagne.com

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English :

European Heritage Days at the Cerdagne Museum on September 19 and 20.

Saturday and Sunday: Guided tours of the museum at 10:30 a.m. and 3:30 p.m. (free)

Saturday and Sunday at 2:30 p.m.: “Cairns” show, featuring aerial circus acts and live music by the Merken collective…

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU MUSÉE DE CERDAGNE Sainte-Léocadie a été mis à jour le 2026-08-30 par OTC PYRENEES CERDAGNE