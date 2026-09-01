JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU MUSÉE DE CERDAGNE Sainte-Léocadie
samedi 19 septembre 2026 · Sainte-Léocadie
Informations pratiques
Sainte-Léocadie
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU MUSÉE DE CERDAGNE
Avenue Cal Mateu Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Journées européennes du patrimoine au Musée de Cerdagne les 19 et 20 septembre.
Samedi et dimanche Visites guidées du Musée à 10h30 et 15h30 (gratuit)
Samedi et dimanche à 14h30: Spectacle Cairns, cirque aérien et musique live, du collectif Merken…
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Avenue Cal Mateu Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 08 05 musee-cerdagne@pyrenees-cerdagne.com
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English :
European Heritage Days at the Cerdagne Museum on September 19 and 20.
Saturday and Sunday: Guided tours of the museum at 10:30 a.m. and 3:30 p.m. (free)
Saturday and Sunday at 2:30 p.m.: “Cairns” show, featuring aerial circus acts and live music by the Merken collective…
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU MUSÉE DE CERDAGNE Sainte-Léocadie a été mis à jour le 2026-08-30 par OTC PYRENEES CERDAGNE
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