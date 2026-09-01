Journées Européennes du Patrimoine au Musée de Clérac Musée de Clérac Clérac

Informations pratiques

Clérac

Journées Européennes du Patrimoine au Musée de Clérac

Musée de Clérac 3 rue du jeu de quille Clérac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture exceptionnelle du musée dans le cadre des Journées du patrimoine, une animation est prévue à 16h, utilisation des outils…verre de l’amitié.

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Musée de Clérac 3 rue du jeu de quille Clérac 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 22 58 musee-de-clerac@orange.fr

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English :

Special museum opening as part of Heritage Days; an activity is scheduled for 4:00 p.m., including a hands-on demonstration of tools…and a toast.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Musée de Clérac Clérac a été mis à jour le 2026-09-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge