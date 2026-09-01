Journées Européennes du Patrimoine au Musée de Clérac Musée de Clérac Clérac
samedi 19 septembre 2026 · Musée de Clérac · Clérac
Informations pratiques
Clérac
Journées Européennes du Patrimoine au Musée de Clérac
Musée de Clérac 3 rue du jeu de quille Clérac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 21:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Ouverture exceptionnelle du musée dans le cadre des Journées du patrimoine, une animation est prévue à 16h, utilisation des outils…verre de l’amitié.
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Musée de Clérac 3 rue du jeu de quille Clérac 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 22 58 musee-de-clerac@orange.fr
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English :
Special museum opening as part of Heritage Days; an activity is scheduled for 4:00 p.m., including a hands-on demonstration of tools…and a toast.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Musée de Clérac Clérac a été mis à jour le 2026-09-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge